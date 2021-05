La Travelmar riprende oggi le corse con la costiera amalfitana

Da oggi in Costiera Amalfitana riprendono i collegamenti marittimi della Travelmar con Salerno, Amalfi, Maiori, Minori e Cetara. Ancora non sono previste le corse da e per Positano a causa dei lavori di manutenzione del molo attualmente in corso e che, una volta terminati, consentiranno il ritorno delle corse anche per la città verticale.

Una notizia bellissima per turisti e pendolari che desiderano raggiungere via mare i luoghi più belli della costiera amalfitana, con un trasporto efficace e sicuro.

Per conoscere gli orari delle corse basterà consultare il sito www.travelmar.it