La serie C della Folgore Massa chiude la prima fase in bellezza! Straordinaria la vittoria al cardiopalma a Secondigliano per il manipolo di bomber biancoverdi trascinati da mister Morgan Celentano. Una serata speciale, quella di ieri, che segna l’esordio nella massima serie regionale di un figlio d’arte, il 2005 Antonino Gargiulo. Una serata magica, grandi ragazzi!