La ministra per le disabilità Erika Stefani in visita presso la Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa Onlus”

La ministra per le disabilità nel governo Draghi, Erika Stefani, sarà domani in visita presso la Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa Onlus” (via Del Tonnazzo, 83 SA).

Il suo arrivo è previsto per le ore 12.00 e cade proprio in uno dei due giorni in cui il plesso di Fuorni è aperto anche come centro vaccinale destinato, non solo alle persone con disabilità, ma anche ai loro caregiver, che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

Il Coordinatore Regionale Anffas Campania e Vice Presidente Nazionale Anffas, Salvatore Parisi, si dice orgoglioso di questa visita che avvalora sempre di più lo straordinario lavoro che Anffas svolge su tutto il territorio, non solo regionale, ma anche nazionale:

«Siamo veramente felici di incontrare la ministra Stefani. La notizia della sua venuta rappresenta indubbiamente un attestato di stima per noi e per il grande lavoro che abbiamo messo in campo in questo anno difficile. Inoltre, segnerà un grande messaggio di vicinanza, da parte del nuovo governo, alle persone con disabilità e ai loro familiari. Questo incontro – conclude -, sarà ancora più significativo per noi poiché avverrà nella giornata in cui la Fondazione “Giovanni Caressa Onlus” opererà anche come centro vaccinale al fine di collaborare nell’accelerazione alla campagna di immunizzazione contro il Covid-19».