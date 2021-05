La giornata delle chiese aperte.

Manifestazione nazionale degli Archeoclub d’Italia. Chiese aperte alla conoscenza e alla tutela. Ci sarebbe piaciuto trovare la chiesa di San Pietro a Mele in località Sottomonte di Sorrento. Nell’operazione dei lavori di riqualificazione del Corso Italia tra via Arigliola e la Chiesa, chi ne ha guadagnato di più , oltre ad un allargamento del marciapiede, è proprio il bel Campanile di San Pietro a Mele. Esso, in un gioco prospettico, appare a chi proviene da Sorrento in direzione Napoli, come una quinta scenica a segnare un luogo , una piazzetta, una identità.