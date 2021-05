La Campania resta zona gialla, aspettando la decisione sul coprifuoco

La Campania resta in zona gialla come ufficializzato ieri dal report del ministro della Salute, Roberto Speranza, che sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio.

Anche il resto d’Italia è in zona gialla, aspettando la settimana prossima per una revisione del coprifuoco in versione più soft e altre riaperture. Lunedì Draghi dovrebbe decidere sullo spostamento alle 23, un’ora importante per bar e ristoranti. Italia tutta gialla tranne la valle d’Aosta che resta arancione.

Ma in Campania resta alto il numero dei positivi ogni giorno. Sono 1.118 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 17.687 tamponi molecolari esaminati. La curva dei contagi è in leggero rialzo: ieri il tasso di incidenza era del 5,93%, oggi è 6,32%. Sono 24 le persone morte e 1.893 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 102 e ieri 105, al pari di quelli in degenza che oggi sono 1247 mentre ieri erano 1285.