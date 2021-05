Ischia vaccinata, tornano turisti russi e americani

Ischia covid free tira la volata alla ripartenza del turismo in Campania. Da ieri alberghi e terme nuovamente aperti, mentre si registra un boom di prenotazioni dagli Stati Uniti come non si verificava da almeno tre decenni, mentre dal 5 giugno Aeroflot ripristinerà i collegamenti diretti Mosca-Napoli. C’è voluto più di un anno di lotta alla pandemia, ma finalmente si riparte. E questa volta sul serio, grazie anche alla campagna isole covid free avviata dalla Regione e dalla Asl Napoli 2 Nord, che dopo aver terminato la vaccinazione di massa per Procida si avvia a portare a termine anche quella numericamente ben più complessa che riguarda la maggioranza dei 65mila residenti sull’isola verde. Nella giornata di ieri è toccato al Grande Albergo della Regina isabella inaugurare la nuova stagione del turismo di lusso. All’albergo che negli anni 60 venne costruito dall’editore e imprenditore Angelo Rizzoli e che da allora è assurto ad emblema del turismo d’elite a Ischia, spetta dunque oggi il compito di tracciare la strada per la ripartenza di una intera economia.

TORNANO GLI AMERICANI

«Abbiamo le carte in regola per offrire una vacanza all’insegna della massima sicurezza – dice Giancarlo Carriero, patron del Regina e Presidente di Confindustria Turismo Napoli – e lo stimolo a lavorare per riprendere sempre più le redini del mercato ci viene dall’estero. Sono tante infatti le prenotazioni che ci stanno arrivando dagli Stati Uniti, ma anche da Inghilterra e Russia. La politica vaccinale di massa alla fine è premiante, perchè introduce quel forte elemento di sicurezza che la pandemia ci aveva sottratto. I vacanzieri, soprattutto quelli della fascia alta, hanno una gran voglia di rilassarsi e divertirsi, ma al tempo stesso esigono quella sicurezza che adesso Ischia può finalmente garantire». Soggiorni lunghi anche di due settimane per i turisti americani. Lo conferma anche chi di turismo a stelle e strisce di lusso è da sempre un pioniere, come Roberto Sciò, alla guida della Pellicano Hotels, la holding che fra i resort a 5 stelle gestisce anche il Mezzatorre Resort di Forio d’Ischia. «Non raggiungeremo subito i livelli pre-pandemia – chiarisce Sciò – ma gli americani, grazie al successo della loro campagna di vaccinazione di massa, stanno dimostrando di avere una voglia fortissima di tornare a fare liberamente le loro vacanze. E le nostre mete sono sicuramente fra quelle maggiormente richieste». Il Mezzatorre aprirà i battenti nel giro di qualche settimana, e il fatto che Max Mara presenterà qui in anteprima mondiale, il 29 giugno prossimo, la sua nuova collezione, rappresenta un altro forte indicatore in positivo.

L’ESTATE DEI RUSSI

In ripresa, ma con qualche difficoltà in più, anche il mercato russo. La compagnia di stato Aeroflot riprenderà i voli turistici diretti Mosca-Napoli a partire dal 5 giugno. A seguire, poi, anche altri vettori aerei privati faranno lo stesso. «I russi sono in attesa, abbiamo numerosi clienti che avevano prenotato le vacanze nel 2020 e che non hanno mai voluto il rimborso perchè sono sicuri di fare le loro vacanze nei prossimi mesi estivi», dice Saverio Presutti, manager della Sud Italia Travel. «Abbiamo rilasciato in queste ultime settimane i primi visti turistici per l’Italia. Con la fine dell’emergenza legata alla pandemia, le cose andranno sicuramente meglio, ma occorre snellire le cose sul versante dei costi della burocrazia sanitaria», specifica Stefano Leopaldi, imprenditore napoletano e console italiano a Vladivostok, in questi giorni in vacanza con la famiglia proprio sull’isola verde. Ma la giornata di ieri è stata anche la giornata in cui altre strutture hanno aperto i battenti. Numerosi i gruppi che hanno approfittato delle terme e delle piscine del Sorriso Resort di Forio, alla baia di Citara. «Speriamo che il governo ci dica presto quando poter riaprire in sicurezza anche le sale interne dei ristoranti» lamenta Antonio Impagliazzo, proprietario del Sorriso. Un nuovo ristorante sul mare con vista sul Castello Aragonese ha invece inaugurato lo Strand Delfini, alla baia di Cartaromana a Ischia Ponte. L’albergo di Raffaele Buono, che da TripAdvisor per il 2021 è stato inserito nella fascia destinata ai migliori alberghi del mondo, ha accolto i primi clienti, sempre nella giornata di ieri, in una struttura che oggi offre una serie di confortevoli suites al posto delle camere tradizionali.

LE STAR DI HOLLYWOOD

A Ischia la ripartenza del turismo si misura anche per quanto riguarda la fruizione di arte, ambiente, cultura e occasioni per il tempo libero. È stato confermato dall’organizzatore Pascal Vicedomini che l’Ischia Global Film and Music Festival si svolgerà in presenza dal 18 al 25 luglio prossimi e che le star di Hollywood torneranno quindi a passeggiare sul red carpet ischitano. A Forio da ieri è possibile visitare i Giardini Walton La Mortella e godere delle bellezze e delle rarità floreali di uno dei parchi botanici e naturalistici più esclusivi d’Italia e seguire il programma dei concerti svolti ogni settimana da musicisti di fama internazionale. ( Massimo Zivelli, Il Mattino )