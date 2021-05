Irrati arbitra Spezia-Napoli: Banti al VAR come all’andata, la sestina completa Gattuso con i dubbi di formazione

Sarà Irrati l’arbitro che dirigerà Spezia-Napoli, gara valida per la 16esima giornata di ritorno del campionato italiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro che dirigerà Spezia-Napoli, gara valida per la 16esima giornata di ritorno del campionato italiano. Meli e Alassio saranno i suoi assistenti. Al VAR ci sarà Banti. Ecco la sestina completa: IRRATI

MELI – ALASSIO

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

Infortuni Napoli, rilancio per Rrahmani

Il doppio stop per Maksimovic e Koulibaly – anche se nel caso del centrale serbo si attende l’esito del tampone molecolare – obbliga Gattuso a fare delle scelte in difesa, senza grossi margini di manovra.

Al “Picco” di La Spezia ci sarà spazio per la coppia centrale composta da Manolas e Rrahmani, con quest’ultimo che avrà l’ennesima occasione per riscattare una stagione fin qui priva di spunti interessanti.

A completare la linea arretrata ci penseranno Giovanni Di Lorenzo, confermato sull’out di destra, ed Elseid Hysaj, che nell’eterno ballottaggio sulla fascia sinistra parte in vantaggio su Mario Rui.

Spezia-Napoli, ballottaggio Lozano-Politano

Per il resto, il Napoli atteso in terra ligure vive soprattutto un grande ballottaggio sulla fascia destra della linea di trequarti. Matteo Politano parte in leggero vantaggio su Hirving Lozano, anche se le quotazioni del messicano sono in leggera ascesa.

I dubbi, poi, sono ridotti allo zero. Osimhen ha recuperato e giocherà punta centrale, con Zielinski centrale e Insigne sull’out sinistro. A centrocampo, infine, spazio per il tandem composto da Ruiz e Bakayoko.