Incidente con la moto sulla S.S. 163 , da Piano di Sorrento a Positano invasione di centauri. Positanonews sul posto cerchiamo di dare informazioni sulla viabilità. Finito il lockdown con la zona gialla in Campania ritorna il tanto amato, e odiato, traffico in Costiera amalfitana. Alle 13 un incidente nelle curve al confine con Positano, dalla località Tordigliano di Vico Equense, esattamente poche curve prima del semaforo per i lavori al costone roccioso.

Il giovane di Sant’Antonio Abate ci ha raccontato la sua versione “Stavo camminando per la mia passeggiata in costa d’ Amalfi, quando uno scooter mi ha superato toccandomi e sono rovinato a terra.” Poche ferite ed escoriazioni per il giovane, ma la coppa dell’olio rotta e sul posto prontamente intervenuti i carabinieri del 112 di Sorrento che hanno prestato soccorso e presidiato l’area per impedire ad altri motociclisti di fare incidenti. I complimenti doverosi agli uomini dell’Arma e l’avviso del rischio per la circolazione.

Foto 2 di 2



Da rilevare molto traffico sia sulla penisola sorrentina che costiera amalfitana .