Imprenditore farmaceutico narcotizza e violenta studessa che cercava lavoro L’incredibile vicenda raccontata da Francesco Gentile su Il Mattino di Napoli e su tutti i giornali da rimanere sbigottiti, in attesa della difesa ecco i resoconti Il 28 marzo scorso una studentessa ventunenne dell’Università Bocconi si è presentata ai carabinieri della Compagnia di Porta Monforte in viale Umbria a Milano denunciando di essere stata drogata e stuprata da un imprenditore farmaceutico che l’aveva invitata a prendere un caffè a casa sua in zona Pagano per discutere di uno stage formativo nella sua azienda. La giovane si era risvegliata intontita il giorno dopo a casa propria con ancora addosso gli abiti della sera prima e senza ricordare neppure come aveva fatto a tornarvi.

LA PERQUISIZIONE

Venerdì i militari hanno arrestato Antonio Di Fazio, 50 anni, ad della Global Farma, per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate su ordine di cattura del gip. Durante la perquisizione dell’appartamento, dove l’imprenditore vive con l’anziana madre, i carabinieri hanno trovato in una nicchia a scomparsa della cucina due confezioni del medicinale Bromazepam, ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine.

Gli ulteriori approfondimenti coordinati dai magistrati Letizia Mannella e Alessia Menegazzo hanno ricostruito il quadro della violenza sessuale premeditata da Di Fazio con la preparazione del veleno e attuata con un’intossicazione per privarla della libertà personale, trattenendola presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente.

LA RICOSTRUZIONE

La studentessa sarebbe stata posta in uno stato di incapacità per abusarne e per fotografarla come alla fine di un trofeo di caccia. Ipotesi suffragate dall’analisi dei tabulati telefonici, delle immagini estrapolate da alcune videocamere di sorveglianza e dai dati gps dello smartwatch della vittima. Ma ciò che più ha impressionato gli investigatori è che sul cellulare di Di Fazio sono state trovate 54 immagini di ragazze, che testimoniano abusi su almeno quattro di loro. Si tratterebbe di altre donne giovani immortalate – prive di reattività – come prova della loro conquista, si fa per dire.

Gli inquirenti ora vogliono andare fino in fondo e hanno lanciato un appello affinché chi sa parli e chiami il numero dei carabinieri guidati dal comandante Silvio Maria Ponzio 0262766501. La speranza è che altre ragazze, dopo il caso della studentessa bocconiana, trovino il coraggio di denunciare e aiutino magistratura e forze dell’ordine a non lasciare nessuna violenza impunita.

IL SOSPETTO

È più che un sospetto infatti che Di Fazio sia un seriale e che abbia già usato la stessa tecnica ingannevole per incontrare giovani donne inesperte in cerca di occasioni lavorative. Come questa volta la scusa sarebbe sempre un disguido dell’ultimo minuto.

L’INVITO

Prima la ragazza viene invitata a prendere un caffè al bar con altre persone del settore farmaceutico per rendere più credibile e affidabile l’appuntamento. Una volta fissato l’incontro questi ultimi misteriosamente spariscono e Di Fazio invita la vittima a raggiungerlo direttamente a casa, dove bevuto il caffè il gioco è fatto.

Inutile aggiungere che per il livello dell’arrestato, per la giovane età della ragazza stuprata, per la casa privata e per le droghe tutto di questa storia ricorda il caso dell’imprenditore Alberto Genovese, 43 anni, finito in carcere dopo il festino del 10 ottobre scorso sulla sua terrazza Sentimento in centro a Milano.