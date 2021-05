“Il Sentiero dei limoni”, sabato 29 maggio gli studenti del “P. Comite” di Maiori alla scoperta delle bellezze del territorio

Maiori, Costiera amalfitana . Il percorso formativo del primo biennio dell’indirizzo Accoglienza e Ospitalità Turistica dell’Istituto Alberghiero “Pantaleone Comite” di Maiori (Sa), diretto dal dirigente Prof. Alessandro Ferraiuolo, ha realizzato un mini progetto formativo che mira a far acquisire – in maniera diretta – i saperi delle discipline e ad accendere le curiosità dei discenti coinvolgendoli attivamente nel proprio territorio. Tale progetto ha visto la partecipazione anche degli allievi con difficoltà, supportati da un gruppo docenti specializzato, che ha permesso loro di integrarsi fattivamente.

Nel corso dell’anno scolastico, nonostante le tante difficoltà causate dal Covid-19, gli allievi hanno simulato le varie figure professionali, tra cui quella dell’accompagnatore turistico. Tale progetto si è svolto in buona parte in “DAD”, mentre – con grande soddisfazione del corpo docenti e dei discenti coinvolti – sabato 29 maggio 2021 si vivrà una bella esperienza in presenza: guidati da esperti del posto, che spiegheranno le bellezze del territorio da tutelare e sostenere, gli studenti ed i docenti percorreranno il cosiddetto “Sentiero dei limoni”, che parte dalla Chiesa della Collegiata di Maiori.

«Si tratterà di una bella esperienza finalizzata a far comprendere alle giovani generazioni il valore del grande patrimonio che ci viene tramandato – afferma il prof. Umberto Ferrigno, docente di Tecniche di Accoglienza e Ospitalità Turistica dell’Istituto costiero – Un’opportunità tramite cui i giovani allievi potranno testare sul campo l’importanza di custodire il territorio quale luogo di interesse turistico e per questo fonte di sviluppo occupazionale e di economia».

