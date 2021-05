Il primo maggio a Positano senza invasione, ma alberghi pieni e ristoranti aperti

Buongiorno e buon primo maggio a Positano. Questa è la festa dei lavoratori, oggi tanti stagionali in Campania senza lavoro protesteranno a Pompei, è anche l’inizio del mese della Madonna e doveva essere della stagione turistica che comincia in maniera anomala come nel 2020. Anche il 2021 è costellato da difficoltà, il Covid non è ancora sconfitto, ma non perdiamo speranza, fiducia e ottimismo. Il tempo è incerto e sarà frenata l’invasione alle località turistiche, i ristoranti penalizzati perché devono stare all’aperto, ma ci sono vari che hanno ottime coperture per poter mangiare tranquilli e non esposti ad eventuali piogge. A Positano molti si sono organizzati, quindi prenotate e chiedete come sistemarvi. Alla spiaggia sono aperti quasi tutti, tanti hanno tavoli all’aperto come prevede il Dpcm, ma con coperture per poter mangiare serenamente. Abbiamo parlato di varie attività, per il paese locali aperti anche, a Montepertuso , alla Chiesa Nuova il Grottino e C’era Una volta, che gode anche di una ampia e panoramica terrazza.