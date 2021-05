Il pentastellato Rosario Lotito: “La sanità in penisola sorrentina è allo sbando”

Riportiamo il post sulla sanità in penisola sorrentina pubblicato da Rosario Lotito, del Movimento 5 Stelle, sulla sua pagina Facebook: «La sanità in penisola sorrentina è allo sbando più totale, di nuovo bloccate le attività operatorie per mancanza di personale. Amministratori pubblici, ai quali spetta la tutela della salute dei propri cittadini, stanno dimostrando la loro totale incapacità nel garantire la salute ed il benessere dei cittadini della penisola sorrentina.

BASTA, vogliamo sapere il vero motivo per cui tutti, e dico tutti gli operatori sanitari, anestesisti ed infermieri specializzati, che sono venuti a lavorare presso l’ospedale di Sorrento, dopo poco tempo scappano via a gambe levate, dove addirittura giovani laureati vincitori di concorso (55 tra specialisti e specializzandi), nonostante la necessità di lavorare, sono contrari o restii a prendere servizio presso il nosocomio Sorrentino.

Siamo stufi di essere trattati come dei creduloni che pensano ancora che gli asini volano. Chi è il responsabile di queste defezioni? Perché nessuno vuole venire a lavorare presso l’ospedale di Sorrento? Vogliamo delle risposte subito, si sta giocando con la salute delle persone».