Il “green new deal” europeo parte da Cava de’ Tirreni. La città metelliana, insieme al Trentino, a Bath e Sheffield, tra i progetti pilota per la sperimentazione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti elettronici (Raee) che sensibilizzi sempre più la popolazione a una corretta differenziazione. Il programma “InnoWeee”, con la spinta propulsiva di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è stato raccontato da “Erion”, il sistema multiconsortile che si occupa della raccolta dei Raee, durante la Digital Green Weeks di Ecomondo.

Riflettori accesi sull’importanza dell’economia circolare e del ruolo giocato dai Raee. A Cava de’ Tirreni, il progetto prevede l’installazione di quattro smart bin (per la raccolta di pile portatili e lampadine a fine vita) in grado di effettuare il riconoscimento dei cittadini, consentire il corretto conferimento dei rifiuti secondo categorie definite e restituire uno scontrino ecologico recante la quantità di Co2 risparmiata col conferimento. È in via di consolidamento, inoltre, la creazione di una rete di attività commerciali che garantirà a chi presenterà tali scontrini l’accesso ad una scontistica dedicata, facendo da volano al consolidamento di comportamenti ambientalmente corretti.