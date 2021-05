Il grande impegno per i vaccini di dottori come Angelo Sammarco . Con tanti medici in servizio che non si vogliono impegnare, in Costiera amalfitana abbiamo l’esempio di un medico in pensione come il dottor Angelo Sammarco che si impegna allo spasimo . Molti non lo sanno, ma il vaccino agli ultra ottantenni di Minori ,Maiori, comuni vicini e domiciliari(peraltro ancora non del tutto completate)è stato portato a termine dal gruppo di professionisti e volontari afferenti al centro vaccinale sito presso il centro anziani del comune di Maiori. Un centro legato all’ASL distretto Costa d’ Amalfi / Cava de’ Tirreni , e non all’Ospedale Ruggi di Salerno, che sta facendo un lavoro eccellente. A lui, a tutto lo staff, i complimenti della redazione di Positanonews.