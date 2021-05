Quando il challenge ha assegnato il punto della vittoria a Conegliano la festa di Egonu e compagne è esplosa incontrollabile. Il sogno continentale della Carraro Imoco è diventato realtà. Al termine di una sfida interminabile, combattuta al limite delle forze delle squadre in campo, come è giusto che sia una finale di questo livello. Conegliano è diventata campione d’Europa con i colpi e con il cuore, rimontando due volte lo svantaggio nel computo dei set, poi compiendo un’impresa di annullare lo 0-4 iniziale del tie-break, meritando la 64ma vittoria consecutiva che ha completato una stagione fantastica fatta di sole vittorie. Tantissima la felicità anche nella penisola sorrentina per la straordinaria componente della squadra del Conegliano e della Nazionale: Monica De Gennaro. Tanti apprezzamenti per lei come si legge anche sulle pagine facebook: “Un’altra pagina di storia del Volley porta il tricolore Italiano ….Ancora una volta in questa pagina Monica De Gennaro ci ha reso orgogliosi e felici di dire che da Sant’Agnello è partita alla conquista dell’Europa una delle più grandi pallavoliste della storia del Volley. Grande Conegliano. Grande Monica e grazie x il tuo immenso talento”. E ancora: “Monica De Gennaro, la nostra brava Cittadina penisola sorrentina, con la sua squadra Imoco Conegliano vince la Champions femminile di volley, in finale batte Istanbul 3-2”. E poi: “Immensa Monica, sei uno spettacolo!”.