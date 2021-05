Il CNSAS soccorre escursionista dispeso sul sentiero tra Summonte e Mugnano a Quadrelle (Avellino)

Il soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto oggi per una ricerca disperso nel comprensorio del comune di Quadrelle (AV). L’allarme è arrivato intorno alle 14.00 per un uomo che si stava recando da Summonte a Mugnano e che ad un certo punto ha perso il sentiero ritrovandosi in una zona impervia. Ha allertato i soccorsi e subito i tecnici del CNSAS, specializzati in ricerca, si sono recati presso il campo sportivo di Avella (AV), dove sono state organizzate le squadre e sono partite le ricerche.

Intanto un elicottero della Polizia di Stato (6° Reparto Volo), è decollato su richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per sorvolare la zona con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Il ragazzo è stato individuato nei pressi del Vallone Acqua Serte, nel comprensorio del comune di Quadrelle (AV). Il tecnico di elisoccorso è stato calato con operazione al verricello ed ha provveduto a mettere in sicurezza il disperso, che fortunatamente non necessitava di medicalizzazione. Quindi il giovane è stato accompagnato sul punto di recupero sempre assistito dal tecnico di elisoccorso del CNSAS ed è stato imbarcato a bordo dell’elicottero mediante operazione al verricello.

Questo intervento è stato risolto in brevissimo tempo grazie all’ottima sinergia con il 6° Reparto Volo della Polizia di Stato