Il calciatore francese Loïc Alex Teliére Hubert Rémy in vacanza a Positano

Il calciatore francese Loïc Alex Teliére Hubert Rémy, attaccante del Çaykur Rizespor, ha scelto Positano per trascorrere qualche momento di relax.

Ha esordito il il 14 ottobre 2006 tra i professionisti dell’Olympique Lione. Si consacra a partire dalla stagione 2008-2009 con il Nizza, che lo acquista per 6 milioni di euro. Nell’agosto 2010 arriva all’Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro con un contratto fino al 2015. Il 16 gennaio 2013 viene acquistato per 10 milioni di euro dal Queens Park Rangers, con cui firma un contratto di quattro anni e mezzo. Il 6 agosto 2013 passa al Newcastle con la formula del prestito. A fine stagione, nonostante le 14 reti in 26 partite di campionato, non viene riscattato dal Newcastle e fa quindi ritorno al Queens Park Rangers.

Dopo aver giocato le prime due partite della stagione 2014-2015 con il QPR, il 31 agosto 2014 viene acquistato dal Chelsea per circa 15 milioni di euro. Nell’estate del 2016 viene ceduto in prestito per 1 milione di euro a un’altra società di Londra ovvero il Crystal Palace, dove però a causa di continui infortuni (prima la coscia ad inizio stagione e poi, nell’inverno il polpaccio) collezionerà solo 5 presenze senza mai andare a segno. la squadra decide così di non riscattarlo, rispedendolo ai Blues il 31 maggio 2017.

Dopo essersi svincolato dal Chelsea firma un contratto con il Las Palmas prima di essere ceduto in prestito secco al Getafe nel gennaio 2018. Nel gennaio 2018 viene acquistato in prestito secco dalla compagine spagnola del Getafe. Nell’estate 2018 accetta la proposta del Lilla, tornando così in Francia dopo 5 anni tra Inghilterra e Spagna. Nel luglio 2020 viene svincolato.

Dopo non aver superato le visite mediche con il Benevento, neopromosso in Serie A italiana, qualche giorno prima, il 27 agosto 2020 firma per il Çaykur Rizespor, società del massimo campionato turco con la quale sottoscrive un contratto di 2 anni più opzione per un terzo anno.