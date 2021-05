Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Giovani volontari del Rotary ripuliscono i boschi di Quisisana. Trovati, in una delle zone più belle di Castellammare, rifiuti di ogni genere. Plastica, resti di pic nic e mascherine. Questa mattina, il Rotaract Club Castellammare di Stabia, in quella che i giovani definiscono “una passeggiata di ammirazione della maestosità dei Boschi di Quisisana”, ha realizzato un’attività di pulizia degli stessi dai rifiuti.

Raccolta un’indefinibile quantità di rifiuti, tra cui imballaggi in plastica, cartaccie, tappi in alluminio di bottiglie, mascherine utilizzate e tanto altro. Si legge in una nota: “Sappiamo che la pulizia non è certamente definitiva ma ci auguriamo che ciò accenda l’attenzione su un sito che crediamo essere uno dei più rilevanti, dal punto di vista storico e paesaggistico, della Città. Il nostro vuol essere un invito ai concittadini ad un comportamento più civile e consapevole del violento impatto ambientale di gesti purtroppo considerati poco rilevanti. Attività realizzata nell’ambito della Linea di intervento del Rotary per l’ambiente e del Service del Rotaract Distretto 2100 Madre Terra”.

Foto 2 di 2



Altra buona notizia per l’area stabiese è la pulizia degli arenili , uno dei lungomari più belli della Campania e d’ Italia. Si comincia da oggi con un escavatore . Il nuovo mezzo meccanico con pala gommata entrerà in funzione per pulire l’arenile da corso De Gasperi fino al tratto antistante la villa comunale