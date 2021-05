I nomi degli indagati per l’housing sociale di Sant’Agnello, un avviso da 25 pagine . Questa mattina sono stati notificati dalle forze dell’ordine di Sorrento direttamente al Municipio, un via vai a Piazza Matteotti, preannunciato da Positanonews . Erano quindici avvisi di conclusione delle indagini per i 53 appartamenti in via Gargiulo, parcheggi e negozi che hanno determinato la cementificazione di un vasto agrumeto. Abuso di ufficio, lottizzazione abusiva e falso i reati contestati dal Pubblico Ministero Andreana Ambrosino della Procura di Torre Annunziata, a vario titolo agli indagati, tra i quali c’è anche il sindaco Piergiorgio Sagristani e l’ex capo ufficio tecnico Franco Ambrosio , come prevedibile, poi anche i componenti dell’amministrazione che votarono a favore oltre ad Elefante, titolare della dittà di cui già si sapeva che era indagato. 25 pagine di accuse per 15 indagati, che poi si difenderanno, avvisi annunciati o si chiudeva la vicenda o si andava avanti ed inevitabilmente si doveva allargare il cerchio per capire cosa è successo. Ora in dibattimento si valuterà la vicenda che avrà finalmente una soluzione in un modo o nell’altro la Procura , rallentata sicuramente anche dal Coronavirus Covid -19, è uscita dal limbo.

Ecco i nomi degli indagati

Piergiorgio Sagristani

Chiara Accardi

Pasquale Esposito

Giuseppe Gargiulo

Antonino Castellano

Pietro Iaccarino

Paola Di Maio

Attilio Massa

Maria De Martino

Raffaele Palomba

Francesco Ambrosio

Antonio Elefante

Massimiliano Zurlo

Danilo Esposito

Francesco Gargiulo