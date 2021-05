Housing Sociale di Sant’Agnello , la gioia degli assegnatari dopo il dissequestro “Oggi è un giorno buono!!!” La notizia del dissequestro data in anteprima in costa di Sorrento da Positanonews ha avuto la reazione gioioisa delle 53 famiglie di assegnatari delle case dell’housing sociale che è diventato argomento centrale dei media in Penisola sorrentina dopo il Coronavirus Covid – 19 e la pandemia in Italia e la ripartenza del turismo in Campania. Lasciamo che siano loro a parlare con un loro post che riportiamo

Oggi è un giorno buono!!! Un grande passo avanti è stato fatto. Il riesame ha proclamato il dissequestro. La gioia è infinita. Un grazie a chi ci sostiene dall’ inizio di questa triste storia. Questo giorno buono lo dedichiamo ai più piccoli…i nostri figli…ragazzi…bambini…loro che vedranno finalmente realizzare un sogno. Un sogno che ormai è parte della nostra vita.