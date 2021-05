Housing Sociale di Sant’Agnello , il sindaco Sagristani “Felice per gli assegnatari, sarebbe opportuno aspettare prima di fare processi di piazza”

Oggi, il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro per l’housing sociale in Via MB Gargiulo.

Ho sempre avuto e continuo ad avere fiducia nella magistratura – sia inquirente che giudicante – e nella giustizia, nella buona e nella cattiva sorte.

Sono felice per gli assegnatari degli alloggi che, dopo il calvario di un anno, finalmente potranno rientrare nelle loro abitazioni.

Porteremo avanti le nostre ragioni e soprattutto la nostra buona fede, in tutte le fasi del procedimento.

Forse, sarebbe opportuno aspettare prima che la giustizia si esprima nelle sedi proprie, piuttosto che fare processi di piazza o mediatici.

Dal canto nostro, siamo stati guidati da un unico fine: dare la possibilità di una casa ai cittadini che non l’avevano.

Un abbraccio a tutti