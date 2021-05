Housing sociale a Sant’Agnello, possesso assegnatari dopo i contratti. Si attende GIP

Sant’Agnello. Come detto e dimostrato da Positanonews in diretta, dopo il dissequestro gli assegnatari sono entrati nell’Housing con il titolare della Saec Ingegnere Antonio Elefante, ma non sono entrati in possesso delle case. Potranno andarci solo dopo che avranno fatto i contratti definitivi e dopo che avranno chiesto i contratti di fornitura dei servizi pubblici. Intanto si attende il ricorso in Cassazione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata avverso il dissequestro disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli, o Tribunale della Libertà, e le difese degli indagati che chiedono archiviazione o ridefinizione delle accuse davanti al GIP. Una vicenda giudiziaria questa in costa di Sorrento che potrebbe riservare altri colpi di scena.