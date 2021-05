Housing sociale a Sant’Agnello i retroscena del dissequestro. La Procura impugna

I retroscena «Par d’uopo evidenziare che appare fondato, condivisibile ed assorbente l’argomento difensivo relativo alla sostanziale conformità dell’intervento costruttivo realizzato alle previsioni del piano urbanistico territoriale e del piano regolatore generale». È un passaggio della ordinanza della dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli che ha dissequestrato i 53 appartamenti realizzati a Sant’Agnello, cementificando un agrumeto, nell’ambito di un presunto progetto di housing sociale. Accolto il ricorso della Shs di Antonio Elefante, l’ingegnere protagonista del progetto che coinvolge anche altri soci, tra i quali Fabio Cannavaro, l’ex calciatore del Napoli. Quella dei giudici del Riesame è una tesi diametralmente opposta rispetto a quella della Procura di Torre Annunziata, che è invece convinta della incompatibilità del progetto di housing in quell’area di Sant’Agnello dove, secondo gli inquirenti, al più si sarebbero potuti realizzare edifici di edilizia popolare su iniziativa pubblica. C’è di più: secondo il Riesame e ad un esame sommario a carico di Elefante non si ravvisano elementi tali da far pensare che abbia commesso un reato.