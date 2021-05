Guerra tra Israele e Hamas, Papa Francesco chiede la pace in Medio Oriente: “Morte dei bambini è inacettabile”. Durante l’omelia domenicale dal balcone di Piazza San Pietro Papa Francesco ha lanciato il suo messaggio. Bergoglio ha salutato i fedeli e poi ha parlato del conflitto che infiamma il Medio Oriente da giorni. Già migliaia le vittime cadute sotto il fuoco incrociato nella Striscia di Gaza e in Israele, tra loro anche civili e bambini. Papa Francesco ha detto “Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione”, “Troppi innocenti morti, anche bambini, questo è terribile e inaccettabile, la loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro ma lo si vuole distruggere”. Il conflitto tra israeliani e palestinesi “è una ferita grave nella fraternità tra i cittadini” Poi Bergoglio pone una domanda retorica a favore di una riflessione: “Odio e vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro?”. “Dio ha creato gli esseri umani uguali, allora in nome di Dio, faccio appello alla calma e, a chi ne ha responsabilità, di far cessare il frastuono delle armi e percorrere le vie della pace, anche con l’aiuto dell’unità internazionale” e dunque conclude il Papa: “Israeliani e palestinesi trovino la strada del dialogo e del perdono necessaria per una speranza comune e una convivenza tra fratelli”. “Preghiamo incessantemente”.