Gragnano, picchia la nonna 90enne per sottrarle soldi e casa. Picchia la nonna 90enne per farsi consegnare la pensione e poi minaccia le zie che erano entrate in «competizione» con lui per sottrarre la casa all’anziana. È finito in carcere A.G., 33enne di Gragnano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti della nonna 90enne, sua convivente, e di minaccia aggravata nei confronti di due zie. La vicenda è stata ricostruita grazie a delicate indagini condotte dai carabinieri della stazione di Gragnano, agli ordini del luogotenente Giovanni Russo, e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Le indagini sono partite dalle denunce di alcuni familiari della 90enne, confermate dalle testimonianze di alcuni vicini di casa. Tutto parte dalla volontà di alcuni familiari dell’anziana signora, che avevano messo gli occhi sulla casa di proprietà della donna. A quel punto, sia il 33enne che una zia avrebbero deciso di prendere residenza con l’anziana, non per occuparsi di lei ma per vantare una sorta di diritto sulla proprietà.



PUGNI ALLE TEMPIE Dallo scorso maggio, però, sarebbero iniziate le violenze da parte del nipote, che avevano spinto i carabinieri ad intervenire con frequenza per sedare le liti familiari. Il quadro emerso è agghiacciante. La 90enne era costretta a subire quasi tutti i giorni aggressioni fisiche. A maggio e dicembre 2020, il 33enne aveva chiuso le mani della nonna nella porta, facendola cadere a terra. In un caso, l’aveva colpita con pugno alla tempia mentre l’anziana era sul pavimento già dolorante. Le indagini hanno accertato una vera estorsione continuata: il nipote pretendeva la consegna dell’intera pensione e l’indennità di accompagnamento. E otteneva quei soldi ormai da mesi. Le due zie, figlie della 90enne, avevano provato in tutti i modi ad allontanare il nipote violento, ma erano state più volte minacciate di morte.

Fonte Il Mattino