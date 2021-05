Gli studenti di Piano incontrano la moglie di Pietro Mennea

Giovedi 27 maggio 2021 alle ore 18.00 gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Piano di Sorrento” diretto dal Prof Raffaele Russo, incontreranno Manuela Olivieri Mennea, in diretta streaming. I ragazzi si interfacceranno con la signora Mennea attraverso dei video realizzati in ogni una delle sette classi terze della secondaria di primo grado. Un appuntamento importante , in particolare per gli alunni, che guidati dai docenti di Educazione Fisica, a partire dalla visione della miniserie televisiva della Rai “Pietro Mennea -La freccia del Sud”, hanno lavorato sulla figura del più grande velocista italiano di tutti i tempi.