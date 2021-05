Giornata di riposo, Mertens si rifugia a Capri

Il mister Gennaro Gattuso, ieri 3 maggio, ha concesso alla squadra partenopea una giornata di riposo dopo le fatiche della gara contro il Cagliari. Mentre Diego Demme è stato avvistato a Sorrento, Dries Mertens ne ha approfittato per una gita a Capri, luogo che il belga ama in maniera spassionata e in cui, nel corso degli anni, si è recato tantissime volte. In particolare in una foto pubblicata da Spazio Napoli, si vede il centravanti N14 immortalato in una nota gelateria ad Anacapri, alle prese con il riempirsi una coppetta di gelato. Inutile dire che la foto è stata presa d’assalto da tanti commenti di disapprovazione dei sostenitori azzurri, che fanno riferimento alle brutte prestazioni di Mertens in campo nelle ultime partite e che chiedono, dunque, maggiore concentrazione di “Ciro” per le prossime 4 gare rimanenti.