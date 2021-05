Ginnastica, Cava de’ Tirreni sul podio interregionale con la Juvenilia

Al Palavazzieri di Campobasso si è svolta la 2^ e decisiva prova del Campionato di Serie C Gold Zona Tecnica 5 sezione Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, riservata alle società affiliate di Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’organizzazione è stata ben curata dalla società Sporting Bovianum di Maria Antonietta Policella che si è avvalsa della Direzione di gara di Fabio Gaggioli, la voce dei grandi eventi della Federginnastica, e del Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale Molise, concesso dal titolare di Palazzo D’Aimmo, Salvatore Micone.

A salire sul podio della giornata sono state nell’ordine, Ritmica De Giorgi di Vernole (LE), Doria Gym di Taviano (LE) e Juvenilia di Cava dè Tirreni (SA), che si sono ripetute nello stesso ordine nella classifica finale stilata dalla segretaria di gara, Maria Grazia Carrieri, sulla scorta dei punteggi assegnati dalla giuria presieduta da Maura Rota.

Il club cavese di Raffaela Cammarota ed Elvira Viscito, con Francescapia Pollio impegnata con il cerchio, Antonia Giocondo con la palla, Simona Zorzetto con le clavette e Francesca Pia Marzano con il nastro, è incappata in una giornata poco fortunata mancando la promozione in Serie B riservata alla sola squadra prima classificata, un risultato che, viste le potenzialità, era certamente alla sua portata. Appuntamento rinviato, pertanto, al prossimo anno insieme alle altre società della Campania che seguono nella classifica generale: 8^ Azzurra Quarto di Liliana Leone con Giorgia Minopoli, Alissa Meiarini, Luna Cappuccio, Maria Grazia Pia Vitale e Maria Roberta Vigorito, 9^ Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi con Rita Pastorino, Viola Lucrezia Matteo ed Emilia Giordano, 10^Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara con Clara Di Giorgio, Adriana D’Alessandro, Ilaria Pucci e Serena Labrocca.

Delle 23 squadre partecipanti, completano il ranking campano: 12^ Anfra Sport Quarto di Valeria Artiano, 13^ Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, 15^ Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano, 16^ Evoluzione Danza Angri di Rositsa Ivanova, 17^ Arkè Salerno di Costanza Sabetta, 20^ GR Pontecagnano di Vania Santoro, 21^ Partenope Napoli di Daniela Della Bruna.

Presente alla manifestazione il Vicepresidente nazionale FGI Rosario Pitton, che ha portato i saluti del numero uno di viale Tiziano, il Cav. Gherardo Tecchi, e del Delegato Regionale FGI Molise, Mario Perrella. Ad affiancarlo nelle premiazioni sono intervenuti il nuovo Presidente Regionale del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, e l’Assessore allo Sport di Campobasso, Luca Praitano, a testimonianza della vicinanza delle Istituzioni al mondo della Ginnastica.