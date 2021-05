Gennaro Apicella saluta la sua Minori.. il ricordo di quando partiva per Positano

Minori, Costiera amalfitana E pure il caro Gennaro Apicella saluta la sua Minori, alla quale lascia tanti bei ricordi che indelebili resteranno nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Mi riferisco soprattutto agli anni belli e spensierati delle nostre estati al mare. Gennaro con la sua imbarcazione, la “Mariarosaria”, insieme a sua moglie portava in giro i turisti in giro per la costiera. Tutti noi ragazzini quando la Mariarosaria faceva calare la scaletta sull’arenile andavamo vicino ad osservare chi scendeva e chi saliva.

Storico il messaggio recitato all’altoparlante da Gennaro:” Si parte per Positano, affrettarsi all’imbarco. Il rientro è previsto per le ore 19″. Era il tormentone dell’estate.

Una bella persona, tanti di quei clienti col tempo erano diventati suoi amici. Si respirava davvero una bell’aria di amicizia e genuinità sulla Mariarosaria.

Ciao Gennaro, si parte!!!

Angelo Sammarco