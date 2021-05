Gattini salvato dai Vigili del Fuoco a Villa Rufolo: la vicenda di Ravello finisce su Repubblica

La vicenda dei gattini salvati dai Vigili del Fuoco a Ravello, a Villa Rufolo, non è sfuggita a Pasquale Raicaldo del noto quotidiano e sito web di Repubblica. Nella sezione dedicata agli animali, infatti, hanno ripreso la vicenda lanciando l’appello affinchè si possa trovare una casa per i due piccoli amici. Ecco cosa scrive Repubblica.

Era rimasto incastrato una conca della muratura perimetrale del Belvedere di Villa Rufolo, in uno dei luoghi più incantevoli dell’intera Costiera: un gattino è stato salvato in queste ore grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maiori. A segnalare i miagolii i turisti in visita al complesso monumentale: provvidenziale l’intervento del personale della Fondazione Ravello: già nel pomeriggio di martedì un primo gattino era stato portato al sicuro, per salvare il secondo è stato necessario allertare i vigili del fuoco. “Molto probabilmente – si legge in un post della pagina ufficiale di Villa Rufolo – il piccolo anfratto, riparato e nascosto, era stato scelto da mamma gatta come luogo per partorire”. Bloccato tra le pietre di un muretto a secco a circa un metro di profondità, il gattino è stato recuperato: con il fratellino è ora accudito dal personale della Fondazione Ravello.

“Entrambi hanno però bisogno di una casa”, è l’appello della pagina (info e adozioni 089 858 360).