Galleria Maiori-Minori, prosciolto Mormile: “Non diffamò Cascone”

Il coordinatore di Forza Italia della Costiera Amalfitana la scorsa estate è stato uno dei promotori della raccolta firme per dire no alla galleria tra Maiori e Minori. Nello scorso mese di novembre il Pubblico Ministero, Morris Saba , aveva inoltrato al gip la richiesta di archiviazione ritenendo che le dichiarazioni riportate dal Mormile non risultassero lesive della reputazione della persona offesa, rientrando nell’esercizio del diritto di critica in ambito politico. Il consigliere di minoranza di Minori è stato in prima linea anche nelle manifestazioni contro la realizzazione del depuratore consortile di Maiori. La difesa di Mormile è stata patrocinata da Agostino De Caro e dalla sua collaboratrice Corrinna De Caro .