Furore, lo scivolo del Fiordo sotto sequestro: ecco tutti i dettagli

La decisione fu adottata a seguito di un sopralluogo da parte della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno secondo la quale il costone che sovrasta il Fiordo rappresentava un potenziale pericolo per la pubblica e la privata incolumità per la caduta di massi sulla sottostante spiaggia e il relativo specchio d’acqua. Per effetto di quell’ordinanza fu imposto al Comune di Furore di procedere alla chiusura degli accessi nonostante il costone fosse oggetto di un intervento di bonifica. Nello stesso periodo i finanzieri effettuarono anche il sequestro di lettini e ombrelloni che venivano comunque utilizzati per ospitare i bagnanti, nonostante il pericolo di possibili crolli. E così, a pochi mesi di distanza, l’installazione di muri di calcestruzzo a chiudere il passaggio pedonale attraverso le sinuose scale che conducono all’arenile sottostante.

Il Fiordo di Furore è una delle principali attrattive della Costiera. Ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo cercano di raggiungerlo in auto, usufruendo poi dell’infinita scala che porta fino in spiaggia, o via mare. Per conformazione l’insenatura naturale si presta al rischio di possibili crolli ma se a questo ci si unisce una gestione scellerata di un bene così prezioso l’unico esito possibile è il deturpamento della bellezza e la salvaguardi di questo angolo di paradiso. Nonostante gli interventi di messa in sicurezza siano stati ultimati da tempo e l’area riaperta, il Fiordo ancora non trova pace.