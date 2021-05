Furore, il sindaco: “Si lavora per la rinascita e lo svolgimento, non appena possibile, di una manifestazione sportiva cara a tutti noi”. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Furore, in Costiera Amalfitana, Giovanni Milo:

Nel difficile periodo pandemico che stiamo vivendo, qualcuno ritiene che di dover accusare l’amministrazione, di non aver fatto gli onori di casa in occasione di un servizio televisivo. Nessun amministratore sarebbe comparso in video.

Ebbene il problema che questa gente non potrà mai capire è che non si sente il bisogno di fare passerelle fini a se stesse, per puro spirito di comparire. Nessuno ha snobbato alcunché. Quello che ci interessa è che nei servizi televisivi si pubblicizzi Furore.

Non si capisce, poi, cosa si vuole intendere con la frase “Ancora una volta Agerola ci fa da esempio.”

Salutiamo, comunque, con immutata amicizia i cugini agerolesi.

Capisco che per qualcuno abituato a fare inutili passerelle, questo concetto sia di difficile comprensione.

Il gruppo di “opposizione” per il quale si producono inutili articoli (chissà quanto in accordo con e nel gruppo stesso) dovrebbe essere contento del fatto che sulla RAI sia apparso Furore con le sue meravigliose bellezze, ma al contrario si duole del fatto che non siano comparsi gli amministratori.

Se si avessero veramente a cuore gli interessi di Furore e dei Furoresi si eviterebbero inutili polemiche sul nulla… ma… purtroppo… inutile quindi perdere tempo.

Non ci vogliamo dilungare poi in sterili discussioni sulla “Coppa Primavera”, con chi come già abbiamo avuto modo di sottolineare non conosce la differenza tra uno slalom e una cronoscalata e che la Coppa Primavera l’ha vista solo in cartolina.

Si lavora alacremente e costantemente in collaborazione con gli enti e le associazioni competenti sul territorio, con cura ed attenzione alla rinascita e allo svolgimento, non appena sarà possibile, di una manifestazione sportiva cara a tutti noi.