Funivia piomba nel vuoto: ecco il piccolo Eitan, l’unico superstite della tragedia

Eitan Biran è un bimbo di soli 5 anni, unico sopravvissuto alla tragedia che si è consumata domenica, con il conseguente bollettino che segna 14 vittime.

Eitan purtroppo non è ancora fuori pericolo, e dichiarano di aver bisogno di tempo affinché si possa sperare in una ripresa. Intanto l’equipe medica già questa mattina ha iniziato l’iter per il risveglio con la riduzione progressiva dei dosaggi dei farmaci che lo stanno tenendo in coma farmacologico.

Ora serve un pò di tempo per dare ai clinici e al bambino qualche di risposta – dicono i medici. Oltre all’aspetto clinico è necessario considerare anche il supporto psicologico che il bambino dovrà avere sia al risveglio che sia nel post risveglio