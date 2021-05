Fresco di stampa. Disease and Disability in Medieval and Early Modern Art and Literature, eds. Rinaldo F. Canalis e Massimo Ciavolella – Brepols, aprile 2021.

Malattie e disabilità nell’arte e nella letteratura medievale e moderna. Volume in cui il contributo del nostro concittadino e direttore del Centro Studi Della Porta, prof Paolella Alfonso è pregevole e determinante.

L’umanità ha sempre mostrato un vivo interesse per il patologico, che va da un fascino morboso per i “mostri” e le deformità a una genuina compassione per i malati e i sofferenti. Le persone medievali e della prima età moderna non facevano eccezione, esprimendo la loro risposta emotiva alla malattia sia nelle opere letterarie che, in misura un po ‘minore, nelle arti plastiche. Di conseguenza, diventa necessario chiedersi cosa abbia motivato scrittori e artisti a scegliere una malattia o una disabilità e le sue conseguenze fisiche e sociali come soggetti di espressione estetica o intellettuale. Queste opere erano il risultato di un’intrusione nel loro intento di riprodurre fedelmente la natura, o riflettono un intenzionale contrasto con la rappresentazione premoderna degli ideali spirituali e, più tardi, attraverso l’influenza dei classici, la ritrovata importanza e bellezza del corpo umano?

I saggi contenuti in questo volume affrontano queste domande, anche se non sempre direttamente ma, piuttosto, attraverso un’analisi delle reazioni della società alle minacce e alle sfide presentate da malattie e disabilità fisiche essenzialmente incontrastate. Coprono una vasta gamma di risposte, variabili, ovviamente, a seconda del periodo esaminato, del suo momento tecnologico e dei tentativi di trattamento solitamente infruttuosi.

CONTENUTI:

Introduzione e prospettiva epidemiologica – Rinaldo F. Canalis e Massimo Ciavolella

Parte I. Periodi medievali e di transizione

L’arte della medicina a Bisanzio: malattia e disabilità nei manoscritti bizantini – Alain Touwaide

Miracolo e il mostruoso: disabilità e corpi devianti nel tardo medioevo – Jenni Kuuliala

Lebbra, malinconia, follia e loro rappresentazioni nella letteratura medievale francese – Gaia Gubini

Malattia nei testi letterari del periodo medievale e della prima età moderna. Alcune ipotesi su una costellazione paradossale – Joachim Küpper

Febbri, Botches e Carbuncles: Describing the Plague in Late Medieval and Early Modern Medical Treatises – Lori Jones

Seconda parte. La prima età moderna

Il ruolo dell’architettura e delle arti decorative nella medicina rinascimentale – Francis Wells

Arte nella malattia e malattia nell’arte: riflessioni su due esempi paradigmatici della prima età moderna – Manuela Gallerani

Il Mal Franzoso: Tra Arte, Storia e Letteratura: Paracelso e Della Porta – Alfonso Paolella

The Ailing Artist – Roberto Fedi

Nicolas Poussin’s The Plague at Ashdod and the French Disease – Efrain Kristal

‘Eppure ho in me qualcosa di pericoloso’: Sull’interazione tra medicina e maleficenza nell’Amleto di Shakespeare – Sara Frances Burdorff

Textures of Lesions – Textures of Prints – Domenico Bertoloni Meli