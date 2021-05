Folgore Massa, auguri di buon compleanno al ds Fabrizio Ruggiero

“La giornata si apre con un compleanno importante in casa Folgore: quello del ds Fabrizio Ruggiero. Persona schietta, spesso lontano dai riflettori, ma di spiccata concretezza. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si è confermato uomo mercato di livello assoluto, inserendo le pedine giuste all’interno di un gruppo già ben collaudato. Con tenacia e dedizione, per raggiungere un traguardo storico: portare la Serie A in Penisola Sorrentina. Auguri Fabrizio!”. Ecco il post di auguri di buon compleanno da parte della società costiera a Fabrizio Ruggiero ai quali noi della redazione sportiva Positanonews naturalmente ci accodiamo.