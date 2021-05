Fiordo di Furore arriva la Guardia Costiera, Praiano la Procura al Comune. Lunedì giudiziario questo in Costiera amalfitana, così la Guardia Costiera di Amalfi è venuta al Fiordo di Furore per fare dei sequestri. Il Fiordo è oggetto di scontri, l’amministrazione Milo starebbe cercando di ripristinare le attività preesistenti per far ripartire l’economia di questo angolo della Costiera amalfitana dopo anni che il Fiordo è rimasto chiuso per problematiche idrogeologiche, con ordinanza del Comune di Conca dei Marini.

E’ stato posto sotto sequestro lo scivolo in cemento utilizzo per le barche. L’ultima notizia è l’intervento della Procura della Repubblica di Salerno all’Ufficio Tecnico del Comune di Praiano. Insomma oggi una giornata calda, non solo per la temperatura…