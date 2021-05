Finisce in parità il derby Sant’Agnello-Vico Equense

Il derby della penisola Sant’Agnello-Vico Equense finisce 2-2! A rompere il ghiaccio sono i padroni di casa che passano in vantaggio allo scadere del primo tempo; partita comunque molto combattuta che vede gli ospiti trovare la rete del pari su calcio di rigore al 55′ con Di Ruocco. Non fanno in tempo ad esultare, però, i vicani che il Sant’Agnello, dopo 5 minuti, insacca nuovamente nella porta per portarsi sul 2-1 ma, a ristabilire la parità, ci pensa Gian Michele Guidone che, al 79′, decreta il risultato finale: Sant’Agnello-Vico Equense 2-2!