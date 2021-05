Festa grande per il Perugia di mister Caserta che dopo un anno torna in serie B

La serie C per il Perugia è durata solo una stagione. Il Perugia torna in Serie B, a meno di otto mesi di distanza dal playout di Ferragosto perso ai rigori contro il Pescara. Fabio Caserta conquista così la seconda promozione in B della sua carriera da allenatore, riprendendosi la categoria che gli era sfuggita di mano in estate con la Juve Stabia. “È una gioia immensa – il commento a caldo del tecnico –, arrivata all’ultimo respiro. Non era facile ripartire dopo una retrocessione. Perugia merita di ritornare al calcio che conta”. Complimenti immediati anche dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: “Perugia è una città bellissima per il calcio – si legge in una nota –, è da ammirare la caparbietà con cui ha ottenuto un grande risultato”. Tanta ammirazione anche da parte di Francesco Manniello, ex presidente della Juve Stabia che a mister Caserta è ancora molto legato: “Felice per la tua ennesima vittoria , sei un grande allenatore e un gran signore, meriti senz’altro altri palcoscenici”.