Festa di Santa Rita con Ciro Ferrigno dalle Suore Agostiniane a Piano
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SABATO 22 MAGGIO 2021
NEL CHIOSTRO
DEL MONASTERO DELLE AGOSTINIANE
IN VIA SAN MICHELE
FESTA DI SANTA RITA
ORE 17 S. MESSA E BENEDIZIONE DELLE ROSE
ORE 17.45
IL GRUPPO CULTURALE DI CIRO FERRIGNO PRESENTA
“SANTA RITA DA CASCIA –
BIOGRAFIA BREVE ED ORAZIONI”
Con ANNABELLA SEVERI (voce) ALFONSO M. DELLI FRANCI (chitarra) SALVATORE DE ROSA (mandolino)
IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA ANTI COVID E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA, MANTENERE IL DISTANZIAMENTO E SANIFICARE LE MANI
PER L’INGRESSO NON OCCORRE PRENOTARSI, IL CHIOSTRO E’ MOLTO GRANDE