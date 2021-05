Estate sicura a Cetara, venerdì 28 maggio sarà attivato il servizio Humanitas di primo soccorso al porto

Venerdì 28 maggio, alle ore 11 il Corpo di Soccorso Universo Humanitas ed il Comune di Cetara attiveranno, alla presenza degli organi di stampa , il servizio di primo soccorso.

L’ambulatorio mobile a posizione fissa sarà presente sul molo di sottoflutto del porto.

Il sindaco del Comune di Cetara, Roberto Della Monica, spiega: “Il servizio completerà l’assistenza sanitaria a beneficio della comunità residente, di quella ospitata nel comparto alberghiero ed extralberghiero, di quella diportistica, dei pescatori e dei passeggeri dei traghetti. Strategicamente abbiamo individuato il molo di sottoflutto: l’ambulatorio sarà immediatamente raggiungibile da ogni luogo del nostro Comune, dalle due spiagge dalle imbarcazioni, anche da quelle in transito.

Cetara punta sulla sicurezza sanitaria. Ad oggi il paese è covid-free con l’85% della popolazione vaccinata; l’Asl ha inoltre garantito la presenza estiva della guardia medica, h24. In caso di necessità potremo usufruire del servizio di trasporto dell’ambulanza del mare equipaggiata con tutte le attrezzature di soccorso e gli elettromedicali di rianimazione: in 4 minuti il paziente raggiungerà Salerno”.

Il presidente del Corpo di Soccorso Universo Humantias, Roberto Schiavione di Favignana, afferma: “In accordo con il Comune, attiveremo il servizio per tutta l’estate. Nella fascia oraria 8-20 forniremo assistenza sanitaria attraverso l’ambulatorio posizionato in maniera fissa e l’ambulanza pronta per ogni evenienza. Cetara assicura così un servizio sanitario essenziale accrescendo i livelli di sicurezza e quindi l’attrattività turistica. L’auspicio è che gli altri Comuni turistici, della Costa d’Amalfi e di quella del Cilento in particolare, seguano questo virtuoso esempio”.