Ercolano: vandali attaccano il drive-through per i tamponi. Ce ne parlano Gaetano Angellotti e Alberto Dortucci in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Già di per sé distruggere qualcosa per «affermare » con tale gesto la propria esistenza, rappresenta tra gli atti più stupidi che si possano compiere. Se poi l’obiettivo di questa furia cieca è una struttura che ormai da mesi ospita chi è in prima linea nella lotta a un nemico comune quanto invisibile e pericoloso, va da se che l’idiozia del gesto aumenta in maniera esponenziale.

Considerazioni che tuttavia non hanno sfiorato neppure chi, ad Ercolano, l’altra notte non si è fatto scrupolo alcuno e ha pensato bene di mettere sottosopra il centro tamponi cittadino, in via Doglie. Il fatto è accaduto sicuramente nella notte tra giovedì e venerdì, dal momento che il centro è stato attivo anche nel pomeriggio e nella serata di giovedì, e l’amara scoperta è avvenuta ieri mattina. Quando cioè il personale sanitario, come ogni giorno da finie dicembre 2020, da quando il drivethrough è stato attivato all’esterno dello stadio Solaro, si è recato nel locale dell’impianto sportivo dove viene custodito tutto l’occorrente per svolgere i test. Vale a dire i tamponi, i dispositivi di protezione individuale, il materiale di cancelleria e le attrezzature informatiche necessarie a gestire il flusso di persone che quotidianamente viene convocato per «stanare» il virus. Al loro arrivo i medici, i paramedici e i volontari della protezione civile si sono trovati davanti a uno scenario assurdo: tutto quello che poteva essere rotto, distrutto o smantellato era stato infatti preso di mira, probabilmente da più persone. In quelle condizioni, ovviamente è stato impossibile garantire il servizio alla cittadinanza di Ercolano. Ferma e immediata la condanna dell’accaduto da parte del sindaco Ciro Buonajuto, che ha affidato alla sua pagina Facebook parole di fuoco: «Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso.

Stanotte avete sfasciato il centro tamponi di Ercolano, vandalizzandolo. Stamattina quando mi sono recato sul posto, per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi.

Non riesco a comprendere il senso di un simile atto; dimostra solo quanto poco vi importi della salute e del bene della vostra comunità e dei vostri cari. Non avete dei genitori anziani, un figlio, un congiunto di cui dovervi prendere cura? Con quello che avete fatto dimostrate di non dare valore alla vita. Esprimo solidarietà agli operatori sanitari, infermieri e volontari della protezione civile, che erano con me stamattina, e che ogni mattina mettono cuore e impegno nel loro lavoro».

Il gesto è stato condannato duramente anche dal dottor Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che si occupa di denunciare aggressioni ed episodi di violenza a medici e personale sanitario: «Siamo difronte a veri e propri criminali senza scrupoli che non si fermano nemmeno davanti alla salute della comunità, per queste persone può esistere solo disprezzo! Speriamo che presto vengano identificati ed assicurati alla giustizia, senza alcun sconto di pena!».

È che ben presto l’autore o gli autori del folle raid distruttivo possano essere identificati e denunciati, non è un’ipotesi remota, anzi. Nella zona tutto intorno allo stadio, infatti, ci sono diverse telecamere di videosorveglianza dell’impianto pubblico, che potrebbero aver ripreso l’effrazione della struttura.

O quanto meno consegnare agli inquirenti elementi utili a risalire all’identità dei delinquenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della tenenza di Ercolano, che non escludono alcuna matrice. Compresa quella di una mano “negazionista”.