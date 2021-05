Emergenza difesa Napoli, out Maksimovic positivo al Covid e Koulibaly per infortunio muscolare

Brutte notizie in casa Napoli: in seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, in vista del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia, è emersa la positività al Covid-19 del difensore Nikola Maksimovic. Il calciatore, fa sapere la società partenopea, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio come da protocolli sanitari. La notizia arriva poche ore dopo l’annuncio della “distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra” di Koulibaly che dovrebbe saltare le prossime 2 partite. A questo punto il tecnico Gattuso potrà contare esclusivamente su Manolas e Rrhamani e dovrà fare gli scongiuri affinché non emergano altre positività nella squadra.