Elicotteri Guardia di Finanza a Positano , ecco perchè

Elicotteri Guardia di Finanza a Positano. Dalla perla della Costiera amalfitana questa mattina decine di segnalazioni per due elicotteri con motovedetta delle fiamme gialle. Staranno facendo controlli? Accertamenti via mare in vista dell’avvio della stagione turistica dopo il lockdown per il coronavirus Covid – 19? E’ un blitz? Insomma la curiosità era tanta e giustamente molti chiedevano a Positanonews il giornale online della Costa d’ Amalfi e Sorrento di cosa si trattasse… E proprio dal versante della Penisola sorrentina la risposta, dalla provincia di Napoli a quella di Salerno continuano le riprese del film “The Boat” che Positanonews, in anteprima ed esclusiva, aveva seguito al ciack d’avvio con Marco Bocci.. Da Punta Campanella a Capri sarà l’avventura televisiva dell’anno, to be tuned…