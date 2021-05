E’ nato il primo Forum dei Giovani di Camerota tra emozione e speranza

E’ nato il primo Forum dei Giovani di Camerota. Oggi, lunedì, presso l’ufficio turistico ‘La Perla del Cilento’, si è tenuta l’elezione del direttivo. Martina Romano è la coordinatrice, Sara De Martino la vicecoordinatrice. Il ruolo del segretario sarà ricoperto da Francesco Pio Pierro mentre il tesoriere è Carmen Pia Tartaglia. Gli altri consiglieri sono Olimpio Christian Iardino, Rita Greco e Flavio Leo. Le elezioni sono state presiedute da Adriano Maria Guida, vice coordinatore provinciale del Forum dei Giovani Provincia di Salerno, che ha avuto un fitto colloquio con tutti i partecipanti.

«E’ stata un’emozione incredibile poter assistere alla nascita del Forum dei Giovani di Camerota – sottolinea l’assessore Teresa Esposito che ha seguito passo dopo passo l’iter – Faccio un grande in bocca a lupo a tutti i ragazzi che si affacceranno a questa nuova esperienza e vivranno in prima persona questa meravigliosa avventura. Avere a disposizione della collettività una squadra di menti brillanti, è un valore molto importante. In bocca al lupo a tutti».

Il Forum, presto, sbarcherà sui social. Attraverso i propri canali, infatti, comunicherà con gli altri giovani del territorio e si interfaccerà con le altre organizzazioni del Cilento, della Provincia di Salerno e d’Italia. I complimenti e gli auguri di buon lavoro sono giunti anche dal sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta.