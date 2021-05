Duro sfogo di De Laurentiis junior “Mazzoleni al bar o al Var?”

Dopo mesi di silenzio da parte della società partenopea, tuona De Laurentiis junior attraverso due storie su Instagram: “A noi un gol regolare non convalidato. A loro, come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza.”. Questo è il primo sfogo del vice patron del Napoli riferendosi alla partita Udinese-Juventus in cui i bianconeri a fatica hanno vinto contro i friuliani grazie anche a quella decisione dell’arbitro Chiffi di assegnare una punizione per un fallo discutibile su Cuadrado. E poi ancora: “Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo della SSC Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l’utilizzo della VAR. E poi? Accade l’impossibile”. Altro argomento scottante toccato da Edoardo riguarda la scelta arbitrale di Fabbri di annullare il goal di Osimhen contro il Cagliari, per un presunto fallo del nigeriano su Godin e, come al solito, un Var mal funzionante quando a dirigerlo si trova il bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni.