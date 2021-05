Dries Mertens e il compleanno dei social

Dries Mertens ha compiuto 34 anni! Quello di ieri non è stato solo il compleanno del Belga ma di un popolo intero che, sui social, si è scatenato per omaggiare il folletto N14 dei tanti auguri per dimostrare il proprio affetto. A cominciare sono stati i compagni di squadra, da «Auguri amore mio» di Fabian Ruiz fino a un «Auguri Trilly» scritto sui social dal capitano Insigne fino alla compagna Kat: «Dopo tutti questi anni, posso dirti che sono ancora più innamorata di te» e alla società SSC Napoli: “ Tanti auguri di buon compleanno Ciro”.