Donna vive da quattro giorni in una Smart: oggi il ricovero in ospedale

Mariangela ha parcheggiato la Smart in piazza Buenos Aires a Roma e non si è più mossa: «Aspetto il dottor Caponnetti. Parlo solo con lui». La donna era chiusa nell’auto da martedì scorso ed è sopravvissuta grazie al cibo e alle bevande offerte da chi vive in zona come Marco, il portiere del civico 5. Per le forze dell’ordine, che a più riprese l’hanno identificata, con vigili urbani, carabinieri e polizia, i suoi documenti e quelli dell’auto sono in regola.

Dopo l’intervento di uno psichiatra che ha convinto la 50enne a uscire dalla Smart. Protetta da un cordone dei soccorritori per difenderla dai curiosi. Decisivo l’intervento del giovane medico che in oltre un’ora e mezza ha parlato con la donna fino alla parziale conclusione della vicenda perché, adesso, sarà sottoposta a una serie di accertamenti medici.