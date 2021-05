Distretto turistico Costa d’ Amalfi al lavoro per vaccinazioni al comparto. Ferraioli “Hanno aderito oltre 160 aziende” Hub a Praiano

Distretto turistico Costa d’ Amalfi al lavoro per vaccinazioni al comparto. Ferraioli “Hanno aderito oltre 160 aziende” . Un grandissimo lavoro di organizzazione da parte del distretto turistico in Costeira amalfitana , sentiamo Andrea Ferraioli che aggiorna Positanonews su come procede e sull’hub che partirà a breve, in accordo con l’ ASL di Salerno, distretto di Cava de’ Tirreni Costa d’ Amalfi .

“In accordo con Confindustria il distretto ha organizzato un hub aziendale nella sua sede, il Centro Andrea Pane di Praiano.

Abbiamo già inoltrato all’Asl le adesioni di oltre 160 aziende per circa 2700 operatori e sottoposto alle autorità il nostro piano vaccinale. A queste si aggiungono le adesioni raccolte da Confindustria.

Attendiamo per lunedì la disponibilità dei vaccini e la data di consegna da parte del l’asl. I vaccini saranno Johnson e prevediamo di riuscire a fare solo a praiano oltre 200 inoculazioni al giorno.

Siamo pronti e speriamo di procedere prima possibile per permettere a tutto il comparto turistico di presentarsi al via di questa stagione in un clima di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.

La sinergia con Confindustria, che intende aprire un secondo hub aziendale a Maiori, e con la Conferenza dei Sindaci è stata importantissima e dimostra che le sinergie sono la strada per trovare le soluzioni ai problemi del nostro territorio.

Adesso non resta che premere affinché l’asl ci dia le risposte che attendiamo prima possibile.”