Diritti negati a Castellammare di Stabia, il sindaco Cimmino sottoscrive il PEBA ma non fa seguire i fatti alle promesse

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Brutto episodio proprio al paladino dei diritti dei diversamente abili Salvatore Cimmino che sta facendo una battaglia per i PEBA, ma a quanto pare molti comuni si sono fatti belli con le chiacchiere ma non con i fatti, riportiamo di seguito l’intervento di Salvatore al quale andrebbero solo ringraziamenti per quello che fa

Il diritto alla mobilità riconosciuto dalla nostra Costituzione deve essere protetto e garantito dal nostro ordinamento con particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità In quanto l’auto è l’unico mezzo con cui potersi spostare, ed è senza ombra di dubbio, oltre che un mezzo di libertà, anche di partecipazione alla vita civile.

Domenica scorsa a Castellammare di Stabia ho parcheggiato sulle strisce blu convinto di non essere multato perché qualche tempo fa il Sindaco del Comune suddetto ha sottoscritto i PEBA:

https://www.positanonews.it/2020/07/castellammare-di-stabia-prima-citta-campana-a-sottoscrivere-il-peba-il-piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche/3407797/

Ho pagato la multa in quanto viviamo in uno stato di diritto. Auspico quanto prima il Sindaco della città suddetta faccia seguire i fatti alle promesse:

basterebbe una piccola modifica al codice della strada per eliminare questa vergognosa stortura. #giroditalianuoto2021 #peridirittidellepersonecondisabilita